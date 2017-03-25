 

В Москве обеспокоены активизацией ИГИЛ на Кавказе

 

Боевики «Исламского государства» активизировали свою деятельность на Северном Кавказе из-за успехов антитеррористической операции России в Сирии. Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «Лентой.ру» в субботу, 25 марта.

«Около двух с половиной тысяч террористов, выходцев из России, уничтожены в Сирии. Где-то они еще остались, идет миграция, в том числе с бывших постсоветских республик. Они сначала уехали туда, где меньше контроля, а потом оттуда — сюда, пытаются здесь себя проявить. Они злые на нас капитально», — сказал сенатор, комментируя атаку боевиков на войсковую часть в Чечне.

По его словам, террористы своими действиями пытались спровоцировать панику. «Это была демонстрация силы, попытка сделать так, чтобы люди боялись. Но у них особо ничего не получилось», — подчеркнул Клинцевич.

24 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что в случае повторной провокации со стороны экстремистов Росгвардия проведет «тотальную зачистку» в этом регионе.

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