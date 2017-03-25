Боевиков в Чечне расстреляли в упор

Шесть боевиков, напавших на военных Росгвардии в Чечне, были задержаны живыми, а потом убиты выстрелом в голову, сообщает «Новая газета».

В распоряжении издания оказались фотографии, сделанные на месте происшествия одним из членов следственно-оперативной группы. Газета показала их судмедэкспертам, криминалистам и баллистам. Эксперты пришли к выводу, что боевики были расстреляны в упор.

Один из бывших сотрудников правоохранительных органов назвал это «типичным «китайским расстрелом». «Новая газета» отмечает, что так во время чеченских кампаний называли казнь военнопленных по аналогии с публичными расстрелами в Китае.