В Северном Синае взорвали здание исламского института

Группа радикалов взорвала здание исламского института Ozahraa в городе Эль-Ариш, который является административным центром египетской провинции Северный Синай, сообщает Gazeta со ссылкой на издание AlMasry AlYoum.

По словам очевидцев, боевики в камуфляжной форме заложили несколько взрывных устройств по периметру здания, а затем привели их в действие. В результате взрыва обрушились четыре этажа здания, где располагались учебные кабинеты и администрация учебного заведения. По предварительным данным, жертв среди персонала вуза или местного населения нет.