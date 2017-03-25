Посол Элин Сулейманов: В самой Америке идут споры о демократии

Азербайджан и США являются стратегическими партнерами, сказал азербайджанский посол в США Элин Сулейманов в интервью сайту KGOU Университета Оклахомы.

«Мы союзники по многим параметрам. У нас общие цели, общее видение. И я полагаю, что сосредотачивать внимание на мелких разногласиях является ошибкой», - сказал Сулейманов.

Посол отметил, что, по оценкам Всемирного банка, Азербайджан является одной из лучших в мире стран для вложения инвестиций: экономика страны за годы независимости чрезвычайно выросла, а в 2008-2009 годах рост был самым быстрым в мире. Безусловно, этот рост связан с энергоресурсами. Но нужно понимать, что энергетические ресурсы не могут решить все. Таким образом, необходимо инвестировать в инфраструктуру.

Посол отметил, что благодаря проведенной работе, например, у Азербайджана самый большой порт на Каспии. Создается также необходимая инфраструктура и выстраивается логистика для формирования железнодорожных коридоров между востоком и западом, чтобы доставлять грузы из Китая до Казахстана, а затем через Азербайджан, Грузию, Турцию и на европейские рынки.

«Это сокращает среднее время доставки товаров из Китая в Европу с 45 дней морскими судами до 14 дней поездом. Это создание нового «Шелкового пути», и это то, что мы пытаемся сделать», - сказал Сулейманов.

Сулейманов отметил, что падение цен на нефть значительно уменьшило доходы Азербайджана.

«Но в то же время в целом нам удалось сохранить нормальную жизнь, социальные выплаты, сохранить зарплаты. Несмотря на падающие цены на нефть и сложное экономическое положение, нам удалось сохранить стабильное общество, которое говорит за себя», - отметил дипломат.

По словам Сулейманова, попытки навязать собственное видение того, как должна выглядеть демократия, являются ошибкой.

«Демократия везде разная. Я имею в виду, что сегодня в Америке очень активно обсуждается вопрос о том, является ли Коллегия выборщиков подходящим путем для надлежащего способа выбора руководства», - сказал посол.

Дипломат также подчеркнул, что Азербайджан является зарождающейся демократией, но это демократия, которая учитывает собственные темпы развития.

«В центре внимания – создание основ демократии, я бы даже сказал, гражданского общества…Инклюзивность, многообразие, уважение к женщинам, уважение к меньшинствам, равенство всех людей независимо от их пола, религии и этнической принадлежности. Это важные факторы. Без этого не может быть демократии», - сказал Сулейманов.