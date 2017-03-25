 

В Азербайджане снова освободили от пошлин импорт мазута

 

В Азербайджане вступили в силу освобождения от уплаты таможенной пошлины импорта мазута, используемого ОАО "Азерэнержи" для производства электроэнергии. Соответствующие поправки в "Таможенные ставки по экспортно-импортным операциям" приняты кабинетом министров страны.

Как отмечается, решение будет действительно до первого января 2018 года.

Данное решение принято с целью удовлетворения потребностей в топливе при производстве электроэнергии в стране, на основе предложения SOCAR, согласованного с министерствами финансов, экономики, энергетики и Государственным таможенным комитетом.

Срок действия предыдущих освобождений истек первого января 2017 года. С шестого мая 2016 года импорт мазута был освобожден от уплаты таможенной пошлины.

Наравне с импортом мазута, Азербайджан также производит его в стране.

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