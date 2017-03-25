Число приехавших в Азербайджан превысило число уехавших

В январе текущего года число лиц, приехавших в Азербайджан на постоянное жительство (146 человек), превысило количество уехавших из страны (97), сообщили в Государственном комитете по статистике.

По состоянию на 1 февраля 2017 года, численность населения Азербайджана достигла 9 816,1 тысяч человек, увеличившись с начала года на 6,1 тысяч человек (0,1%).

От общей численности населения 53% составляют городские, 47,0% - сельские жители, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины.

На каждые 1 000 мужчин приходится 1 006 женщин.