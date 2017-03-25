 

Глава Евросовета предсказал распад Евросоюза

 

Евросоюз будет единым или же его не будет вовсе. Об этом в субботу, 25 марта, заявил глава Евросовета Дональд Туск, выступая в итальянской столице на открытии саммита ЕС по случаю празднования 60-летия Римского договора, передает Reuters.

«Единая Европа — это не модель бюрократии. Это набор общих ценностей и демократических стандартов», — отметил он.

Он также добавил, что сейчас не время протестовать или «защищать Европу "разных скоростей"», отмечает ТАСС.

Идея Европы «разных скоростей» заключается в возможности сосуществования внутри ЕС государств, которые в разной степени интегрированы в сообщество. Подобную концепцию разделяют Германия, Италия, Франция и Испания, однако она вызывает недовольство у ряда стран Восточной Европы.

Нынешний юбилейный саммит проходит без участия Великобритании. 23 июня 2016 года более половины британцев проголосовали за выход страны из ЕС.

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