 

Массовое отравление российских спортсменов

 

Около 50 спортсменов, входящих в национальные сборные России по фехтованию, синхронному плаванию, спортивной гимнастике и спортивной борьбе, отравились во время тренировочного сбора на базе «Озеро Круглое» в Дмитровском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщил один из находившихся там спортсменов.

«Все началось в среду 22 марта. Вечером сходили на ужин, а под утро началось — ребят стало косить одного за другим. Сейчас в числе заболевших около 50 человек, у всех были одинаковые симптомы: температура, понос, рвота», — рассказал источник.

При этом главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что база закрыта на карантин из-за ротавирусной инфекции, а информация о массовом отравлении спортсменов не соответствует действительности.

«Естественно, спортсмены, заезжающие на сборы, завозят инфекцию, к примеру, в нашей команде заболели три спортсменки, но и они уже выздоровели. Тем не менее, сейчас база "Озеро Круглое" закрыта на карантин: приехал Роспотребнадзор и закрыл объект на дезинфекцию», — рассказала Покровская, отметив, что всех спортсменов перевели в один из подмосковных детских лагерей, «который давно не функционировал».

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