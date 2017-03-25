 

Зюганов рассказал о причинах ненависти Запада к России

 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что истоки ненависти Европы к России лежат в расколе христианства в XI веке. Об этом в субботу, 25 марта, сообщают «Известия».

«Ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церкви», — заявил глава Компартии на выступления на пленуме КПРФ, посвященном борьбе с антисоветизмом.

По мнению Зюганова, «ненависть к России существовала веками». 16 марта политик заявил, что объяснение событий на Украине содержится в романах классиков русской литературы Михаила Булгакова и Алексея Толстого. Так он прокомментировал принятое Киевом решение о блокаде Донбасса.

Зюганов высказал мнение, что у Украины была возможность стать сильным государством, однако ей «не повезло с руководителями». Кроме того, по его словам, за страну «уцепились цэрэушники, американцы, прибалты».

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