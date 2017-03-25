 

Турецкий министр: «Баку-Тбилиси Карс соединит Азию с Лондоном»

 

«Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится в июне». Как заявил министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмед Арслан на Экономическом саммите в Улудаге, при начале проекта учитывались интересы не только Турции, но и братских стран.

«Этот проект объединит Азию и Европу. Но мы на этом не остановимся. Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится в июне. После этого поезд из Лондона сможет ехать до Средней Азии». Министр добавил, что БТК будет присоединен к железной дороге, которая будет проложена от побережья Черного моря.

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