Футболисты сборной Германии, прилетевшие в Баку вчера поздно вечером, сегодня совершили прогулку по улицам города.



Из отеля Hilton, в котором остановилась команда, игроки отправились на бульвар, а затем прогулялись по улицам Ичеришехер.



Сегодня в 17:45 сборная Германии проведет тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.



Матч Азербайджан – Германия состоится завтра в 20:00.