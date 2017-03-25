ОМОН задержал десятки протестующих в центре Минска

Сотрудники ОМОН МВД Белоруссии задержали несколько десятков человек, пришедших на несанкционированный митинг оппозиции в Минске. Милиционеры перекрыли часть Проспекта Независимости в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости.

Часть собравшихся, которые планировали принять участие в не санкционированной городскими властями акции, не смогли пройти к планировавшемуся месту сбора, которое было блокировано сотрудниками милиции, и пытались провести митинг, не доходя до места сбора.

ОМОН и милиция задержали уже несколько десятков человек, которые приходят на площадку к Белорусской академии наук.