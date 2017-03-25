 

И в одночасье рухнула новостройка в центре Баку приемная haqqin.az

Автор: Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 

В последнее время в Баку довольно часто происходят случаи, когда граждане, заплатившие деньги за строящуюся квартиру в новостройке, сталкиваются с разными формами обмана. Нередко строительство жилого дома приостанавливается по разным причинам, например, одну и ту же квартиру продают нескольким лицам и не только… Люди лишаются сбереженных в течение долгого времени денег, а кидалы из строительных МКТ либо сбегают с награбленными деньгами, либо предстают перед судом и отделываются легкими наказаниями.

Чтобы избежать всего этого, потенциальные жильцы строящегося по улице Г.Гадирбекова дома № 5 в Наримановском районе тщательно ознакомились со всей документацией на этот дом, представленной строительной компанией Svit Haus. И только убедившись в их безупречности, они стали вносить в кассу компании свою, согласованную с ней долю. И здание строилось  на их глазах быстрыми темпами, вот уже и четвертый этаж стал подниматься. Но вот тут и произошел тот случай, который сегодня поставил в какое-то безвыходное положение и строителей и вкладчиков, причем, вины ни той, ни другой стороны во всем этом нет. И это обстоятельство принудило обе стороны обращаться с жалобами во все инстанции.

А произошло вот что. В то время, когда под контролем будущих жильцов быстрыми темпами возводилась многоэтажка в соответствии со всеми документами, 10 августа прошлого года сюда нагрянула большая группа официальных лиц из Минфина и Исполнительной власти Наримановского района. Вердикт их оказался неожиданным и суровым – здание надо сносить, так как оно не будет соответствовать концепции развития в районе, где расположен Центр Гейдара Алиева, а на этом месте будет разбит парк. Ссылаясь на категорическое решение правительства, они потребовали прекратить строительные работы, а охрану объекта поручили Особой государственной службе охраны. А уже 20 августа в считанные часы дом снесли. Начался снос здания работниками азербайджанского филиала турецкой компании «İlk inşaat taahöt sanayi ve ticaret anonim», сегодня здесь действительно закладывается парк.

В считанные часы снесли целую новостройку

Строительство многоэтажного дома в центре города – дело нешуточное. Не всякая компания может взяться за такое сложное и дорогое дело и не всякий человек может оказаться жильцом такого дома. Это не первый объект Svit Haus, компания заблаговременно получила все необходимые документы, в том числе и разрешение на строительство высотки именно в данной дислокации. Более того, она уже вложила в строительство дома более 5 млн. манатов, из которых 1 млн. манатов – это деньги, внесенные по соответствующим договорам будущими жильцами. Но эти миллионы ей и потерпевшим жильцам-неудачникам никто сегодня не собирается компенсировать.

В беседе с корреспондентом haqqin.az как представители строительной компании, так и неудавшихся жильцов в принципе не возражали против сноса дома. «Раз это надо для города, мы не возражаем», - говорят они. – Но пусть компенсируют хотя бы наши расходы». Да, в патриотизме им не откажешь, чего нельзя сказать о тех инстанциях, которые выдавали без разбору документы на разрешение ведения строительных работ. Ведь концепция развития района вокруг такого фундаментального комплекса, как Центр Гейдара Алиева, готовилась, думается, давно, а не появилась в один день. Как же можно было выдавать разрешение на строительство дома, если это не соответствует данной концепции. И не было бы тогда недовольных строителей, граждан, претендующих на новое жилье, а выброшенные на воздух миллионы могли найти лучшее применение.

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Но случилось то, что случилось. От дома по указанному адресу не осталось даже следов. И потерпевшие в результате то ли чиновничьей невнимательности, то ли чиновничьего произвола добиваются сегодня лишь одного – компенсации потраченных средств. А вот в этом им отказывают с такой же категоричностью, какая была проявлена при сносе дома. Вернее, вначале им местные исполнительные органы обещали, что все затраты будут компенсированы. Но постепенно убежденный тон местных чиновников сменился на неуверенный, а вскоре они и вовсе стали просто разводить руками, мол, мы ничего сказать не можем.

И обратились тогда руководители Svit Haus и потерпевшие клиенты в различные инстанции. И везде им говорили, правда, только устно, что дом снесен по указанию некоей таинственно-мифической компании «İlk inşaat taahöt sanayi ve ticaret anonim». Обратились они и в Минфин, чтобы окончательно решить проблему и поторопить ход событий. Но ответ руководителя аппарата министерства Намига Сулейманова их совсем разочаровал, он посоветовал им обратиться в Бакинскую городскую ИВ, ведающую подобным вопросами. И как бы между прочим отметил, что по имеющимся у министерства сведениям, должных документов, подтверждающих разрешение на проведение строительных работ по указанному адресу, у компании нет.

Вот так, раз нет разрешения, значит, дом строился в центре города в течение долгого времени незаконно, как бы это ни трудно было себе представить. А что может полагаться  за снос незаконного строения, думается, и объяснять не стоит. Встревоженные  люди обратились в разрушившую их дом и закладывающую на этом месте парк компанию. Но и в «İlk inşaat taahöt sanayi ve ticaret anonim»им сказали, что они лишь исполнили указание правительства, и ничем им помочь не могут. Вот и остались люди в полном недоумении. Как такое может произойти в 21-м веке в цивилизованном обществе?

Да, не могут люди никак понять, как незаконно можно сносить дом, который законно строится в соответствии со всеми требованиями законодательства. Почему нет документов, четко предусматривающих порядок сноса дома, если он даже был построен незаконным образом, и соответствующей компенсации или отказа в ней. И невдомек им, у кого же требовать свои деньги. Дом-то снесли, а вот кто это сделал официально – неизвестно. Чиновники умело спрятали все концы в воду, а сотня обманутых пайщиков и еще столько же потерявших работу строителей не хотят терять надежду на торжество справедливости.

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