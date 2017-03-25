Приятно начинать утро с сюрпризов. Это у меня с детства: мама дарила подарки на день рождения или по иному поводу, и проснувшись я видел рядом с кроваткой то, о чем столько мечтал. Прошли десятилетия, сам сейчас уже являюсь отцом и стараюсь радовать дочку и сына подарками именно с утра. Но что удивительно, утренние сюрпризы до сих могут обрушиться и на меня самого. На сей раз привалил сюрприз с совершенно неожиданной стороны.

Meydan.TV поведал миру о том, что видите ли я попросил политического убежища в Германии. Откуда дровишки? Оказывается, журналист Натик Джавадлы в своем комментарии в Facebook изрек, что «я уже давно эмигрировал». Отвечая на вопрос Meydan.TV, журналист подчеркнул, что ему стало об этом известно со слов одного моего коллеги из бакинского издания «Новое время». "Сейчас он, наверное, уже месяц как попросил политическое убежище в Германии. Но его точное местопребывание мне неизвестно", - добавил Натик Джавадлы.

Удивительное, что и говорить, рядом. Конечно же, я знал, что в мастерстве высасывания из пальца сенсации и в распространении лжи и глупости Meydan.TV впереди планеты всей. Но все же тут - всем рекордам рекорд. Я бы даже сказал, показательное опускание себя самих ниже плинтуса, без малейшего смущения на сей счет и даже с претензиями на новаторство.

Это ведь уметь надо: Meydan.TV публикует чушь со ссылкой на запись своего же сотрудника, сделанную им в социальной сети Facebook, а сам первоисточник глупости ссылается на неназванный источник в «Новом времени».

Вся журналистская братия знает, где я нахожусь и как меня найти. В конце концов, есть Haqqin.az, где регулярно появляются мои статьи из Украины. Но, видимо, Натигу так припекло высосать сенсацию, что он предпочел ни о чем ином не думать, а с головой уйти в привычный и приятный для себя процесс. Причем, вовлек он в него и Meydan.TV. С другой стороны - им не впервой, да и репутация соответствующая, нечего терять, как говорится. И все же, брать на вооружение принцип: «Мне коза вчера сказала, что у нас тут места мало» - «сильно» даже для них…

Нет, я верю в чудеса, а мой шестилетний сын – в силу телепортации. Но чтобы вот так?! Пришлось исходить из того, что пишет Meydan.TV , а не из того, что есть на самом деле. В итоге, супруга и дети были шокированы, услышав от меня «Гутен морген», вместо привычных «Сабахын хейир» или «Доброго ранку». Дальше - больше. Я отверг чай и лаваш на завтрак, потребовав срочно выложить на стол небольшие булочки Brötchen и знаменитые баварские сосиски. Видели бы вы лицо моей прекрасной жены! Она понимала, что ничего не понимает.А я стоически молчал и желал проверить, сколь сильна сила глупости Натига и «мейдановцев».

Увы, меня ожидало разочарование. Нет, Днепр не превратился в Рейн, и от этого нисколько не потерял. Но вот «Лада» моего уважаемого тестя , так и не обернувшаяся в «Мерседес» или «БМВ», только проиграла. Как и украинское бездорожье, которому не суждено стать идеально ровными немецкими дорогами. А ведь какие были надежды! Эх, если бы Натик Джавадлы, ушами своими походящий на царя Мидаса, умел бы превращать в золото все, чего касается. Но - бодливой козе Бог рогов не дал. Собственно, как ума и порядочности. При этом, сам Натик и «мейдановцы», традиционно распространяющие глупость и ложь, продолжают считать себя журналистами.