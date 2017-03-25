Это следует из заявления заместителя мэра Тбилиси Нины Хатискаци, с которым она накануне выступила в эфире телекомпании Rustavi2. Мать вождя, урожденная Екатерина (Кеке) Геладзе скончалась, как известно в июне 1937 года и с того времени покоится в пантеоне Мтацминда рядом с известными в прошлом писателями, поэтами, общественными деятелями. Выступление вице-мэра было связано с начинающимся сооружением нового пантеона, поскольку два других - Мтацминда и Дидуби переполнены и мэрия приняла решение об их закрытии.

На вопрос о том, что станется с могилой матери Иосифа Сталина, вице-мэр Тбилиси отвечала категорично: «Нет, в Мтацминдском пантеоне ей не место». Не найдется места, судя по ее словам, некогда самой уважаемой даме Грузии - Екатерине Геладзе и в “Новом пантеоне”, сооружение которого начинается в грузинской столице на горе Махата рядом с строящимся храмом имени Иверской иконы Божьей матери. “Городское правительство не может принимать решения о ее перезахоронении”, - разъяснила возникшую ситуацию Н. Хатискаци. Причина этого довольно проста: в отличие от прежних времен захоронение родственников видных общественных деятелей на избранных кладбищах не допускается. И основание для такого исключения серьезное.

«В Дидубийском пантеоне похоронены 890 человек, из коих только 520 относятся к категории общественных деятелей. А ухаживать приходится за всеми могилами”, - пояснила вице-мэр. А городской бюджет должен изыскивать на это немалые деньги – около полумиллиона долларов. В связи с этим она предупредила, что «мэрия будет оплачивать только расходы, связанные с похоронами, а не поминки, как это практиковалось ранее”.

Судя по всему, самому И.Сталину повезло больше, чем его матери. Хрущев, принявший решение о выносе тела вождя из Мавзолея и перезахоронении у Кремлевской стены, был куда милостливей его земляков.