Еще несколько недель назад коммунисты и сторонники СССР отмечали день рождения отца народов. А сегодня вице-мэр Тбилиси открыто заявила, что могиле матери вождя не найдется место в новом почетном Пантеоне в Тбилиси.

Казалось бы, прошла уйма времени – целых 64 года и тему правления великого красного диктатора уже можно было бы позабыть. Однако дебаты вокруг личности Иосифа Виссарионовича Сталина не теряют своей актуальности.

Что остается после диктатора?

Споры, как правило, ожесточенные идут, а на главные вопросы пока не нашлось однозначного ответа: что делает политика - общественным деятелем, лидера отдельной партии – главой страны, а обычного человека – исторической персоной, о которой будут говорить века?

Вопросов еще много. Например, есть ли какая-то однозначная оценка деятельности диктаторов, жизненный путь которых обильно полит кровью, и все ли они одинаково плохие? Когда массовые репрессии входят в мировую историю с однозначным знаком минус, а когда у них есть хоть какое-то оправдание?

Все эти и многие другие вопросы сходятся в одной точке во время дискуссий о роли Сталина в мировой и советской истории.

Что ж, сколько людей, столько и мнений. И все же как смотрится в сравнении с другими мировыми лидерами фигура Иосифа Виссарионовича? Судить об этом можно разве что разобравшись в том, что политик оставил после себя в наследство поколениям.

Загляните хоть в сегодняшний день, хоть в прошлое – сколько в мире было, есть и будет политиков, которые на первый взгляд сильны, имеют всю полноту власти, решают все в своих странах. Казалось бы, вожди, которым после смерти или хотя бы ухода из власти будут ставить памятники.

Но проходит время, всемогущие политики дряхлеют, теряют силы и уважение соотечественников, и после смерти о них мало кто вспоминает, даже при наличии памятников и монументов... Сменяются поколения, и их имена полностью покрываются пылью.

Кто-нибудь знает, кто такой Клемент Эттли? Вряд ли. А между тем это премьер-министр Британии, избранный сразу же после Черчилля, в 1945 году. Пришел – ушел, не оставив после себя ничего стоящего.

Все помнят имена Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна, а кто знает, кто такие Закария Тейлор, Гровер Кливленд или Уорнер Гардинг? А ведь они тоже – президенты США.

Ну это ладно, избранные главы государств, где политики меняются как носки, и всех не упомнишь. Но сколько в мире диктаторов, венценосцев, императоров, которые, казалось бы, могут увековечить свои имена в истории, но и их полностью стирает пыль времени.

А в это время на свет появляются персоны, которым не нужно ставить себе монументы и которых целые страны помнят сотни лет сами, без всякого принуждения.

Великий политик Ататюрк, который пришел на развалины Османской империи, в коллапсирующую и стоящую на грани развала страну, создал на ее основе государство, которое до сих существует и процветает. Именно на основании системы, созданной им, сегодня функционирует Турция – 15-я экономика мира.

Пройдут десятки, может быть, сотни лет, а созданная им система будет работать.

Великие политики - Маннергейм и Де Голль, чье наследие переживет их в веках...

Таких общественных деятелей немного, но они есть. И вокруг них всегда – споры и дебаты, даже через десятки, а то и сотни лет после их смерти.

Фигура Аугусто Пиночета до сих пор вызывает дискуссии в чилийском обществе, но как бы то ни было, именно Чили сегодня – самая развитая страна Латинской Америки, а Сантьяго – пожалуй, единственный в Южной Америке город без трущоб. Даже жемчужина региона – Буэнос-Айрес не может этим похвастаться.

До сих по отчаянно спорят в Испании о роли Франко, который умер, оставив после себя крепкую, стоящую на ногах, единую страну. До сих пор спорят в Иране о фигуре шаха, который был свергнут собственным народом, и наверное, было за что, но во многом благодаря его реформам, Иран сегодня – эффективное современное государство.

Историю делают личности, которым хватает силы воли и упорства идти впереди своей страны и делать то, что, возможно, на тот момент неприемлемо для ее народа.

Вряд ли русские восторгались Петром Первым, который стриг им усы и бороды, чтобы они выглядели, как европейцы. И мало кто из крестьян, сгинувших на строительстве Петербурга, согласился бы с тем, что их смерть служит великой идее.

Но чем была бы сегодняшняя Россия без приобщения к европейской культуре? И какой была бы Россия без Петербурга?

Сталин оставил великую страну?

Но куда она подевалась? С этой точки зрения - может ли Сталин считаться великим политиком?

Построенная им система оказалась нежизнеспособна. Ради нее были убиты сотни тысяч граждан страны, ради нее целые поколения жили в страхе и бедности – а всего через 38 лет она развалилась как карточный домик.

Многие говорят: «Вот Сталина бы сейчас, вот он бы навел порядок». Или: «Вот Сталин построил страну, а ОНИ ее развалили».

А может, Сталин создал систему, которая без него нежизнеспособна? Да, построил огромное количество заводов, создал целые отрасли экономики, но без него - они не работают. Для того чтобы созданная им система работала, Сталин должен был быть бессмертным.

Или, на худой конец, каждый сменяющий его лидер должен быть таким же, как он. Но увы или слава богу, так не бывает. Политики бывают разные. На смену Сталину всегда и при любых обстоятельствах – обязательно приходит Хрущев. Устойчивость системы как раз в том, что она их выдерживает и продолжает жить дальше.

Великая американская система выдержала такую беду, как Джордж Буш-младший, и ничего – вполне себе жива и здорова.

Сверхмощные, суперхаризматичные лидеры вроде Сталина – это штучные экземпляры. Они не получаются в конвейерном порядке. И ни одна система управления не должна быть рассчитана исключительно на них.

Преступления Сталина - это не репрессии, не всесилье НКВД. Главное в нем то, что он заставил страну свернуть с нормального пути развития.

Ленин, судя по тому, что мы о нем знаем, был человеком более идейным, увлеченным и искренним. Ему хватило трех лет военного коммунизма, чтобы понять – без личного интереса экономика не работает. Без инстинкта частного собственника земной шар не крутится.

Уже в 21-м году Ленин это понял и начал делать то, что через много-много лет назовут «китайской системой», то есть в политике – «ведущая и направляющая роль Компартии», красная идеология, борьба пролетариата против мировой буржуазии, а в экономике – капитализм, концессии, инвестиции, частные предприятия, одним словом, артель «Московские баранки»...

В начале 30-х годов СССР стал уже почти нормальной – в экономическом смысле - страной. И это поступательное развитие остановил Сталин. Глубоко убежден, что сделал он это не только из идейных соображений, но и подталкиваемый инстинктом власти.

У капитализма есть одна особенность – он порождает большое количество самодостаточных и свободных людей, не заглядывающих в руки государству. Сталин смотрел на весь этот «угар нэпа» и понял: еще несколько лет – и на него, то есть на великого, всемогущего, и солнцеликого – всем будет плевать.

И правда, зачем крепко стоящему на ногах, уверенному в себе и самостоятельному человеку молиться на какого-то там «вождя пролетариата»?

Однако диктатор не воровал…

И скончался на потертом диване, а для торжественных похорон пришлось шить соответствующий мундир.

Сталинисты гордятся тем, что их кумир был аскетом и носил всю жизнь один китель. Ну конечно, мирские блага для него были делом десятым. У него в кармане была целая страна. Зачем ему в таком случае машины или дачи? Власть, как наркотик, в сотни раз сильнее любви к деньгам, а владение судьбами сотен миллионов человек – роскошь куда большая, чем венецианские люстры и золотые унитазы.

Не может быть великим общественным деятелем политик, который оставил после себя нежизнеспособную систему. Систему, которая по инерции и на генетическом страхе гнила 38 лет и в конце концов – обвалилась без единого выстрела.

Петр Первый - великий общественный деятель. Ататюрк – великий. Авраам Линкольн и Джордж Вашингтон великие.

А Сталин? Что он оставил после себя? И дискуссии о его деятельности – это, скорее, показатель проблем с сознанием наших людей, чем величия его наследия...