При бомбардировках погибли 130 жителей Мосула

Жертвами авиаударов в последние дни в западном Мосуле стали более 130 мирных жителей, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на губернатора северной провинции Найнава Нофаля Хаммади.

Как отмечает агентство, глава совета провинции Найнава, где находится Мосул, Башар аль-Кики добавил, что под завалами после бомбардировок могут до сих пор оставаться десятки тел.

В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части города. Курдский телеканал Rudaw сообщил, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида — как мирных граждан, так и боевиков, которые прятались в их домах.