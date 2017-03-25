 

Олег Жданов: «Армения не способна противостоять Азербайджану» эксклюзив

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Известный украинский военный эксперт Олег Жданов на днях выступил с заявлением, где высказал мысль, что Россия теряет свои позиции вокруг своих границ. Жданов коснулся и вопроса Нагорного Карабаха.

«Посмотрите, как в последнее время США через НАТО подтянули Грузию. Проводятся ежегодные крупномасштабные учения с войсками НАТО. Как я понимаю, они хотят вернуться на позиции, когда Грузия уже была готова подписать программу подготовки к членству. А Грузия – это фактически контроль над Нагорным Карабахом. Азербайджан никогда не пропустит российские войска и российские грузы через свою территорию, поэтому попасть в Армению можно только через Грузию, а там - натовские войска, постоянные натовские учения».

Действительно ли вступление Грузии в НАТО поможет решить, возможно, и военным путем, карабахский конфликт? В беседе с haqqin.az Олег Жданов заявил, что РФ создает вокруг себя очаги напряженности, тем самым демонстрируя решимость применять силу в любом месте и в любой момент, что сильно пугает Запад. «Нагорный Карабах, Ферганская долина, северный Казахстан - это потенциальные районы нестабильности и войны. Чем больше войны, тем больше хаоса. Чем больше хаоса, тем легче шантажировать Запад угрозами перерастания этого хаоса в «большую войну». И так сложилось, что у НАТО нет союзников ни на Кавказе, ни в Средней Азии.

Но после провокации, организованной не без помощи РФ в Нагорном Карабахе, ваш ответ поставил Москву перед фактом неспособности Армении противостоять (Азербайджану). Возникла необходимость усиления группировки войск РФ в Армении. Вот в США и вспомнили о Грузии. Вполне возможно, что сейчас могут быть проведены переговоры о возврате к программе «Подготовки членства в НАТО» (ПДЧ). Считаю, что благодаря этому у Баку появляется возможность решения вопроса Нагорного Карабаха, в том числе и военным путем», - подчеркнул Жданов.

Что касается вступления Украины и, скажем, Азербайджана в НАТО и насколько это реально и полезно, эксперт повторил: «США ищут союзников в регионе Южного Кавказа. Им необходимо влияние на процессы изнутри. Так что любое предложение о желании вступить в альянс не будет оставлено без внимания, тем более от страны, имеющей общую границу с РФ».

При этом, по мнению Жданова, как бы ни старалась Россия заставить НАТО вернуться на военные рельсы, Североатлантический блок остается больше политическим союзом с самым большим в мире военным потенциалом. «Поэтому, принимая решение о вступлении, необходимо будет выполнить этот перечень политических требований. Кстати, их больше, чем для вступления в ЕС, это в основном касается демократизации общества, верховенства права и, конечно, гарантии безопасности в военном отношении.

Но есть и обратная сторона медали. Это потеря самостоятельности во внешней и частично внутренней политике страны, необходимость следовать единому курсу, проводимому Альянсом, причем здесь больше политического аспекта, чем военного.

Что касается Украины и НАТО, то наше географическое положение говорит о том, что Альянсу выгоднее держать нас в качестве партнеров, так как в случае обострения ситуации с РФ Украина будет театром военных действий, да и принятие нас в члены Альянса - это усиление конфронтации в этих отношениях».

Украинский военный эксперт коснулся и военного сотрудничества между Азербайджаном и Украиной. Как известно, раньше Азербайджан закупал вооружение в Украине, а теперь говорят о желании Киева закупать оружие в Азербайджане, упоминаются расходные материалы - патроны, снаряды.

«Сотрудничество наших стран в военной области оцениваю положительно, партнерские отношения, в том числе и в оборонительной сфере, на взаимовыгодных условиях способствуют развитию дружеских связей между нашими странами».

В заключение беседы Олег Жданов коснулся ситуации в Карабахе. «Судя по последним событиям в Нагорном Карабахе, я имею в виду военные, большой войны не будет. Если вы сможете заручиться поддержкой соседних государств, то решение вопроса будет полностью в ваших руках. Главное, не обращать внимания на обещания РФ. Вы - суверенное самостоятельное государство, и именно вам решать, как поступить», заявил эксперт.

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