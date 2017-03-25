 

Вороненкова похоронили в Киеве

 

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в центре Киева, похоронили на Зверинецком кладбище в украинской столице. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает ТАСС.

Ранее в тот же день во Владимирском соборе Киева прошла церемония прощания с Вороненковым, на которой присутствовали около ста человек.

Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Неизвестный открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель сумел ответным огнем ранить нападавшего (позднее украинские СМИ назвали его имя — Павел Паршов). Впоследствии киллер скончался в больнице.

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