В конференц-зале Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Германии Йоахима Лева и футболиста Сами Хедиры, который завтра будет капитаном немецкой команды.

«Цель ясна – мы приехали, чтобы заработать 3 очка, - говорит Лев. - Хотим до лета не терять очков. Впереди матч с Сан-Марино, в котором мы, естественно, тоже не планируем терять очков.

Долгий полет в Баку не должен быть для нас оправданием ни при каких обстоятельствах.

У некоторых игроков были проблемы, но сейчас здоровы все, кроме Озила. У него все же есть небольшие проблемы, но скорее всего, он тоже будет готов. Ожидается, что Марио Гомес будет в составе.

Пока я не определился с вратарем на матч с Азербайджаном. Тер-Штеген хорошо сыграл с Англией, но и у другие наши голкиперы в хорошей форме. Будем обсуждать этот вопрос после сегодняшней тренировки.

Да, Андре Шюррле не имеет достаточной игровой практики в своем клубе, но его игровая форма дает ему шансы играть за сборную.

По сравнению с прошлыми годами в сборной Азербайджана чувствуется явный прогресс. Это и с точки зрения игры, и с точки зрения тактики. Последние результаты также говорят о многом – победа над Норвегией, ничья с Чехией... Можно говорить о большом скачке сборной Азербайджана. Команда научилась обороняться, физически стала сильнее.

Будут очень важны матчи с прямыми конкурентами – Северной Ирландией, Чехией и Норвегией. Если сборная Азербайджана удачно сыграет с ними, то может занять 2-е место в группе. Теоретический шанс на это есть.

Мы выбрали капитаном Сами Хедиру. Он опытный футболист, достоин быть лидером команды.

Футболисты с радостью приезжают в сборную. Национальная команда – это верх того, что есть в футболе. Понимаю, что бывают клубные дела, но сборная на первом месте, и наши футболисты это доказывают».

Сами Хедира:

«Это важная игра. Должны сыграть на все сто процентов. Порой даже 95 процентов недостаточно для победы. Последняя игра тут, если не ошибаюсь, закончилась со счетом 2:0 в нашу пользу. Серьезно относимся к сопернику. Сделаем все, чтобы заработать 3 очка.

Порой бывает так, что после больших побед не можешь настроиться должным образом. Но у нас такого не было. Просто несколько игроков завершили карьеру, некоторые были травмированы. На Евро-2016 мы не смогли выиграть. Сейчас пытаемся пробиться на чемпионат мира-2018.

По сравнению с моей прошлой поездкой в Баку очень многое изменилось. Мы приехали сюда, чтобы сыграть и выиграть. Некоторые ребята вышли на прогулку.

В Баку мы продолжаем жить по немецкому времени, которое отличается от местного на три часа».