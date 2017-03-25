Haqqin.az много писал о мытарствах, которые пришлось испытать ранее процветающему, а ныне обанкротившемуся предпринимателю Хафизу Мамедову, известному в своих кругах как Хафка. Сам того не подозревая, он попал в сложную паутину, умело расставленную, бывшим главой Международного банка Азербайджана Джахангиром Гаджиевым. Правда, сам паук в лице Джаника сегодня отсиживает положенный судом срок, но вот Хафке вырваться из его паутины до сих пор не удается.

Имя Джаника, нанесшего огромный ущерб всей банковско-финансовой системе Азербайджана, долго еще будет склоняться в деловых кругах – многих он довел до тюрьмы, а еще больше – до банкротства. И один из них Хафка. Имея активы в сотни миллионов манатов, предприниматель не может найти сегодня нескольких миллионов для решения самых необходимых дел, которые грозят окончательно погубить его деловой имидж.

Дж.Гаджиев, воспользовавшись доверием предпринимателя, так запутал все его банковские документы, что разрешить искусственно созданные им проблемы до сих пор никто не берется. А почему так получается, видно из обращения Хафки к руководителям финансовых и банковских структур Азербайджана, оказавшемся в распоряжении haqqin.az.

Известно, что проблемные активы Межбанка по поручению главы государства были переданы в ООО «Аграркредит». В числе прочих небанковской организации переданы и все документы входящих в принадлежащую Хафке компанию «Baghlan Group» (BG) юридических лиц. При этом остаточную сумму по этим портфелям в сумме 750 млн манатов «Аграркредит» обеспечил в пользу МБА. И получилось, что у битого отняли огромную сумму и передали тому, кто его избил – хороший метод наказания! Кроме того, принятые ООО кредиты получены разными людьми, а в представленном Хафке списке проблемных кредитов они оформлены как относящихся именно к нему. Есть еще одно обстоятельство, которое сильно волнует предпринимателя: в списке имеются обвинения, которые наносят сокрушительный удар по его авторитету в деловых кругах. По ним в свое время судами были вынесены, на его взгляд, неверные решения, но впоследствии они вскрыли истину. Но если решения по липовым документам принимались в короткие сроки, то по истинным не принимаются до сих пор, в результате группа компаний потеряла уже около 1,2 млрд долларов.

А как приписывались кредитные долги Хафке видно хотя бы из следующего примера.

Межбанк щедро снабжал кредитами близкую к Джанику скандальную компанию «Heaney Assets Corporation», которой банкир передал управление морскими месторождениями «Бахар» и «Гумдениз». Ранее мы уже отмечали, путем каких преступных действий, вплоть до принуждения Хафки людьми в масках из бывшего МНБ, эти месторождения были отобраны у предпринимателя. Но этого, видимо, мало показалось бывшему банкиру, и он приписал BG еще и кредиты на сумму 113 млн долларов и 3 млн евро, хотя эти кредиты получила «Heaney Assets Corporation».

Итог безнаказанных действий Джаника налицо: некоторые из его приближенных, как и сам банкир, уже сидят, другие в бегах, месторождения переходят из рук в руки. Все это нанесло огромный ущерб не только Хафке, но и государству в целом. А суды до сих пор не могут пойти наперекор действиям Джаника. Да и как они могут пойти на это, если сотрудники «Аграркредита» на каждом шагу утверждают, что они представляют государственную организацию, которая никак не может проиграть суд. Как тут Хафке пробить мощную судебно-бюрократическую стену и вернуть свои сотни миллионов?

Вообще Джаник, которого Хафка почитал как старшего друга, прибегал ко всем дозволенным и недозволенным методам, чтобы утопить своего доверчивого «друга». Подумайте только, BG и ее партнер (33%) по месторождениям Greenfild Petroleum инвестировали в проект 515 млн долларов, но оставались обязательства еще на 21 млн долларов (16 млн - BG и 5 млн - Greenfild Petroleum). И Гаджиев дает кредит на эту сумму Greenfild Petroleum сроком на два года. Далее он пошел на шаг, который никому и в голову не мог прийти. В 2012 году BG выпустил посредством DNP Paribas бонды, которые инвесторы хранили в Лос-Анджелесе (34 млн долларов), Лондоне (28 млн долларов) и в одном из банков Баку. По хранящимся в Баку бумагам BG удалось закрыть свои обязательства. И Джаник пустился к двум другим инвесторам с целью выкупа бондов BG.

В Лондоне он получил отказ, а в Лос-Анджелесе инвесторы согласились продать ему бонды компании. Таким образом банкир завладел третей частью акций компании и приобрел право объявлять acceleration, что на банковском языке означает претендовать на все ее обязательства и выгоды.

Вот так «Heaney Assets Corporation» стала обладателем 7,4-процентной доли в месторождениях «Бахар» и «Гумдениз». А ведь 67% «Бахар» принадлежали азербайджанской компании, инвестировавшей в проект 340 млн долларов от общего объема инвестиций в 515 млн долларов. Кроме того, эти 67%, первоначально оцененные по так называемому «резер рапорту» в 1,5 млрд долларов, в кризисный период обесценились до 867 млн долларов. Но почему-то все закрыли глаза, когда эта доля была продана всего за 6 млн долларов. И это были не происки врагов, просто Джанику захотелось потопить национальную компанию, и такая политика в ее отношении продолжается по сей день. То ли он из тюрьмы командует, то ли установленные им на финансовом рынке страны правила никто менять не собирается.

Примерно такие же беды обрушились на голову предпринимателя Хафиза Мамедова и в банке Bank of Azerbaijan. Поддавшись на уговоры друзей, Хафка временно передал управление банком Джанику, которого те считали непревзойденным авторитетом в этой сфере. Но тот, набрав в банк свою команду, навесил на предпринимателя долг на 47 млн долларов, который сегодня оценивается уже в 80 млн долларов.

Дальше – больше. Вскоре из его банка преступной группировкой было присвоено ни много, ни мало, а целых 200 млн додевальвационных маннатов. А еще 126 млн манатов были оформлены в качестве долга Хафки в «знаменитом» первом филиале Межбанка, где осуществлялось большинство грязных кредитов Джаника. А всего из Bank of Azerbaijan преступная группировка присвола 350 млн манатов. И весь парадокс заключается в том, что, несмотря на отсутствие в предъявляемых сегодня документах подписи Хафки и его близких, общий долг на сумму 238 млн манатов оформлен именно на них. Сегодня на основании липовых документов невинные люди предстают перед судом.

Не хочется, уважаемый читатель, окончательно запутать вас сотнями и десятками миллионов долларов и манатов, которыми банковский спрут Джаник опутал ничего не подозревающих предпринимателей. Но что ни говорите, а он оказался все же великим комбинатором. И сколько бы ни увольняли банкиров, сколько бы их ни судили, а дело, заложенное Джаником несколько лет назад, никто не хочет исправлять и сегодня.

Трудно себе представить, но приобретенные им месторождения «Бахар» и «Гумдениз» стоимостью в сотни миллионов долларов его преемник Эльмар Мамедов продал всего за 6 млн.

И это вовсе не смешно. И пусть эти сотни миллионов - не государственные деньги, но разве заслуживают частные предприниматели такого к себе отношения. Ведь каждый миллион в умелых руках за этот срок мог обернуться уже в два, а то и больше миллионов. На этом примере проглядывается истинное лицо азербайджанской банковской системы, которая не только не притягивает, а напротив, отталкивает от себя предпринимателей. В результате идет спад в экономике, который ничего хорошего не сулит и самим банкам. Правда, по отношению к банкирам уже стали принимать меры, но, как видно из приведенного примера, желаемого результата это не дает.

И думается, уже настала пора принимать более строгие меры к судам, которые вместо принципиального и решительного подхода демонстрируют лишь лояльность к тем, кто сильнее. Абсолютно ясные дела по непонятным причинам тянутся годами, вместо виновных порой наказываются потерпевшие.

Все это наносит огромный ущерб экономике страны, имиджу судей, вызывает дальнейшие разгул олигархии и недовольство проводимой властями политикой. Утвержденная в конце прошлого года президентом Ильхамом Алиевым Стратегическая дорожная карта национальной экономики призывает суды рассматривать экономические проблемы в кратчайшие сроки и объективно. Но такого подхода от них, видимо, пока никто не требует. А ведь завершается уже первый квартал года, времени для раскачки было достаточно. Пора уже и судей призывать к ответственности.