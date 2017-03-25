Социологи предрекли Макрону победу на выборах во Франции

Не исключено, что победу уже в первом туре президентских выборов во Франции 23 апреля может одержать независимый политик Эммануэль Макрон. За бывшего министра экономики планируют отдать голоса 26% граждан страны. Об этом свидетельствует последний социологический опрос.



Впервые рейтинг популярности центриста Макрона оказался выше, чем у лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен (25%), сообщает "Радио Свобода".



На третьем месте с 17% находится, несмотря на финансовый скандал и уголовное преследование, кандидат от консервативной партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.

Ранее один из советников Макрона ушел из его предвыборного штаба после того, как стало известно, что одновременно он консультировал крупный фармацевтический холдинг.