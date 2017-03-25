Армия Ирака приостановит наступление в Мосуле

Иракские военные и правоохранители на время прекратят штурм на западе Мосула в связи с возрасшим количеством убитых среди мирных жителей.

«Недавнее высокое число жертв среди мирного населения внутри Старого города вынудило нас прекратить операцию для пересмотра планов», — сказал пресс-атташе полиции Ирака.

Командование теперь намерено «взвесить новые наступательные планы и тактики», чтобы «с хирургической точностью» атаковать террористов без потерь среди мирных граждан, передает Reuters.

Накануне официальный представитель Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что сообщения о гибели множества мирных жителей иракского города в результате авиаударов вызывают беспокойство. «ООН глубоко обеспокоена появившимися накануне сообщениями о большом количестве жертв среди мирного населения в иракском Аль-Джадиде, густонаселенном районе Мосула», — заявил спикер Антониу Гутерриша.