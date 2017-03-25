Жители турецкого города услышали порно из уличных динамиков

В турецком городе Кастамону, расположенном на севере страны, через динамики, используемые для уличного оповещения жителей, раздавались звуки из порнофильма. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Hürriyet Daily News. Один из очевидцев снял происходящее на видео, ролик сразу же набрал популярность в соцсетях.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на субботу в 01:00 по местному времени.

Мэр города Тахсин Бабш (Tahsin Babaş) попросил прощения у жителей Кастамону, назвав произошедшее «аморальной провокацией» и пообещав наказать всех причастных к инциденту.

По словам представителей властей, виной всему хакеры, которые каким-то образом сумели попасть на частоту, используемую динамиками системы оповещения.

При этом пользователи соцсетей полагают, что виноваты сами сотрудники системы городского оповещения, которые забыли выключить микрофон во время просмотра порнороликов на рабочем месте.