Спецназ разогнал митинг в центре Бишкека

В Бишкеке бойцы спецназа разогнали митинг сторонников бывшего депутата Садыра Жапарова, задержанного ранее у здания Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на ГУВД столицы республики.

«Они несколько раз попытались прорвать оцепление у здания ГКНБ. Сотрудникам милиции удалось успокоить митингующих, но в это время из толпы начали кидать пластиковые бутылки, камни и нападать на милиционеров. Толпа вела себя крайне агрессивно», — говорится в заявлении управления. Во время потасовки между участниками митинга и бойцами спецназа был поврежден автобус.

При разгоне были задержаны несколько человек, которых затем доставили в УВД Первомайского района Бишкека.

Днем ранее Жапаров заявил о намерении участвовать в президентских выборах в Киргизии, назначенных на осень 2017-го, информировал сайт gezitter.org.