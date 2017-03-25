 

Меркель призвала страны ЕС к единству

 

Страны Евросоюза должны продолжать движение в одном направлении, но, возможно, на разных скоростях. Как передает РИА Новости, об этом заявила журналистам в субботу на полях юбилейного саммита ЕС в Риме канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы договорились, что необходимо обеспечить работой больше граждан, прежде всего, молодых людей. Мы должны делать это вместе, возможно, на разных скоростях. Но обязательно надо идти вместе и в одном и том же направлении», — сказала она после церемонии подписания Римской декларации.

По словам Меркель, сейчас необходимо продемонстрировать, что «мы устанавливаем правила не для того, чтобы их устанавливать, но для того, чтобы защитить свободу в Европе».

«Существуют вещи, о которых никогда нельзя забывать. Это наши ценности, в частности свобода выражения мнения, религиозная свобода», — отметила глава правительства Германии. При этом она признала, что не всегда руководителям ЕС удавалось выполнять обещания, данные гражданам, в частности в том, что касается свободы передвижения в Евросоюзе.

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