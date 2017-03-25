Самвел Бабаян признал свою причастность к покупке ПЗРК "Игла"

Экс-министр обороны карабахских сепаратистов Самвел Бабаян признал свою причастность к попытке ввоза в Армению ПЗРК "Игла". Как сообщает генпрокуратура Армении, свою причастность к попытке ввоза ПЗРК "Игла" признали и двое других проходящих по делу лиц.

Однако, согласно сообщению, они не признают себя виновными по данному делу. В отношении обвиняемых определена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Отметим, что Бабаян обвиняется в попытке незаконного ввоза в Армению ПЗРК "Игла".

Блок Оганян - Раффи - Осканян, теневым координатором которого является Бабаян, считает его арест политическим преследованием. А остальные политические силы не комментируют инцидент. Правящая Республиканская партия призвала не политизировать это дело.