 

Россия снизила добычу нефти на 185 тысяч баррелей в сутки

 

РФ в настоящее время снизила добычу нефти на 185 тысяч баррелей в сутки по сравнению со среднесуточным показателем октября 2016 года в рамках соглашения с нефтедобывающими странами, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

"185 тысяч баррелей в сутки", - ответил Новак на вопрос о том, на сколько сократила Россия добычу нефти.

Россия с опережением выполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти, говорил ранее в марте Новак. При этом он отмечал, что изначально речь шла о поэтапном сокращении, достичь снижения добычи в 300 тысяч баррелей в сутки предполагалось не сразу, а к концу апреля. По словам министра, к концу марта показатель составит 200 тысяч баррелей в сутки.

Новак прибыл в столицу Кувейта для участия в заседании министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения, которое состоится 26 марта.

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