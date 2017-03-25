Минобороны РФ сомневается в успехе западной операции в Ракке

Российские военные подсчитали шансы на успех штурма западной коалицией захваченной террористами Ракки в Сирии. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал слишком оптимистичным недавнее заявление главы оборонного ведомства Франции Жан-Ива Ле Дриана.

По словам Конашенкова, любому военному специалисту понятно, что освобождение Ракки не станет легкой прогулкой для международной коалиции. «Пятничный оптимизм французского министра обороны, продекларировавшего о завершении окружения Ракки, имеет какие-то особые национальные источники вдохновения, не связанные с реальностью и обстановкой «на земле», — говорится в его комментарии.

Реальный успех и сроки завершения этой операции (Запада) будут напрямую зависеть от понимания и готовности координировать действия со всеми силами, ведущими борьбу в Сирии с международным терроризмом, подчеркнул представитель МО.

Он также счел «радужными лозунгами» чаяния коалиции во главе с США освободить уже в этом году вторую «столицу» боевиков ИГИЛ — Мосул.