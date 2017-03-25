Лондонский террорист воевал в Боснии c радикалами

Халид Масуд, осуществивший 22 марта террористическое нападение у здания британского парламента в Лондоне, во время Боснийской войны 1992-1995 годов воевал в рядах известной своей жестокостью радикальной исламистской группировки "Аль-Муджахид". Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на сербскую газету Blic.

По ее информации, Масуд прибыл в Боснию добровольцем 1 мая 1993 года и присоединился к арабским боевикам отряда "Аль-Муджахид", входившего в состав Третьего корпуса Армии Боснии и Герцеговины (БиГ).

Халид Масуд Абдулла уехал из Боснии 25 декабря 1995 года.

Отряд "Аль-Муджахид" был создан 13 августа 1993 года во время Боснийской войны и насчитывал первоначально около 500 добровольцев из БиГ, а также из Алжира, Афганистана, Египта, Ирана, Йемена, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.