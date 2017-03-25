Роберт Просинечки: «Мы нашли методы против сборной Германии»

В конференц-зале Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана по футболу Роберта Просинечки, а также футболистов Рашада Садыхова и Рахида Амиргулиева.

«Давно не видел такого количества журналистов, - говорит Просинечки. – Еще раз становится понятно, что завтра мы играем против сильной команды.

Я доволен тренировочным процессом. Соперник, конечно, силен. Для анализа немцев нужно очень много времени, но самое главное мы проанализировали. Я довел информацию до команды. Завтра постараемся сыграть хорошо. Команда готова.

Конечно, мы смотрели недавний матч Германии с Англией. Англичане тоже сильны, у них были шансы забить.

Вы знаете, в каких клубах играют немецкие футболисты. Они выступают в сильнейших лигах мира, постоянно играют в Лиге чемпионов. Немцы сильны не только технически и тактически, но и физически.

Самое главное, чтобы наши ребята показали свой футбол. Мы нашли методы против сборной Германии. Надо воплотить их в жизнь на поле. Очень постараемся, чтобы сопернику не было легко в завтрашней игре.

Я всегда доволен физическим состоянием нашей команды. Ребята показывают все, на что способны. Что касается мотивации, то, когда ты играешь против такого соперника, когда стадион забит до отказа, то не может быть большей мотивации, чем это.

Я верю в команду. Верю, что завтра мы приложим на поле все силы и сборной Германии будет нелегко.

Что касается травмированных, то Намик Алескеров приехал в лагерь сборной с травмой, и мы его отправили обратно. Максим Медведев восстанавливается, но сейчас он не готов полностью. Завтра должны играть абсолютно здоровые игроки.

В мире более ста сборных, которые будут считать себя героями, если возьмут хотя бы одно очко у сборной Германии. Это не только сборная Азербайджана.

У нас проблемы с вратарями. Мы снова будем играть с голкипером, который не имеет игровой практики. Так было и раньше. Но Кямран Агаев более опытный вратарь. Отдаем предпочтение ему.

Почему у него не получается в Португалии? Этот вопрос лучше задать ему. Игрок обычно всегда винит в своих бедах тренера. Но Кямран - хороший вратарь. Он это доказал в матчах с Хорватией, Норвегией и Чехией.

Германия хоть и потеряла Нойера, но у них есть другие великолепные вратари, постоянно играющие в сильнейших клубах Европы»

Капитан сборной Азербайджана Рашад Садыхов назвал сборную Германии сильнейшей сборной мира.

«Это будет наша очередная игра в группе. Считаю Германию самой сильной сборной на планете как по результатам, так и по игре.

Мы готовились как обычно. Сделаем все, чтобы игра получилась интересной и чтобы результат был хорошим для нас.

Сборная Германии – разносторонний соперник. Например, сборная Северной Ирландии в основном играет навесами, Испания делает ставку на технику, а Германия хорошо умеет делать все. Они не прощают ошибок. Сейчас можно много говорить, но не вижу в этом смысла. Надо показать себя на поле.

Знаем, что завтра будут заполненные трибуны. Это придает нам дополнительный стимул. Надеюсь, что это нам поможет. Мы привыкли играть в чемпионате при полупустых трибунах. Болельщики приходят только на международные матчи. Поэтому мы соскучились по заполненным трибунам, по нашим фанатам и по стадиону имени Тофика Бахрамовп. Надеемся, завтра все будет хорошо».

Капитану также задали вопрос о публикации в немецком издании Bild, где утверждалось, что за согласие выступать за сборную Азербайджана новобранцу нашей национальной команды Ренату Дадашову заплатили миллион долларов и подарили квартиру. Было ли это сделано специально, чтобы испортить атмосферу в национальной команде перед важным матчем?

«Не думаю, что кто-то сделал это именно с такой целью, - говорит Садыхов. – Немецкие журналисты написали это, но эта неподтвержденная информация. Мы не обращаем на это внимания. Ренат – перспективный игрок, хороший футболист и человек. Мы рады, что он выбрал Азербайджан. Возможно, кто-то недоволен этим, поэтому и выходят такие статьи».

В свою очередь, Рахид Амиргулиев заявил, что команда завтра сделает все, чтобы не огорчить болельщиков.

«Наш соперник – действующий чемпион мира. Постараемся выйти и сыграть в свой футбол. Немцы привыкли играть при полных трибунах. У нас такое бывает не часто. Для нас это большая мотивация. Постараемся не огорчить завтра наших фанатов».