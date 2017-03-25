В Лондоне проходит марш против Brexit

Сегодня, 25 марта, несколько тысяч людей прошли маршем по Лондону, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Люди вышли на улицы за четыре дня до того, как премьер-министр Тереза Мэй должна официально запустить механизм Brexit. Марш под лозунгом «Unite for Europe» (Объединимся для Европы) завершился митингом на площади возле парламента, где на этой неделе произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека.

В начале демонстрации участники почтили память о жертвах теракта минутой молчания. Активисты размахивали флагами ЕС и плакатами с лозунгами «Какой план?» и «Остановите Brexit».

Некоторые скандировали «С днем рождения ЕС», ссылаясь на 60-ю годовщину основания блока. Напомним, ранее сообщалось, что лидеры 27 стран Европейского Союза собрались на саммит в Риме по случаю 60-й годовщины основания ЕС. Отметим, что Великобритания участия во встречи не принимала.