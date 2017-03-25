Болгар из Турции не хотят допустить к выборам в стране

В Болгарии активисты, придерживающиеся националистических взглядов, устроили акции протеста на границе с Турцией. Они намерены остановить болгарских граждан, которые постоянно проживают в соседнем государстве, но приедут голосовать.

Как передает The Associated Press, между двумя странами в последние недели растет напряженность из-за открытой поддержки Турцией одной из партий, которая представляет значительное турецкое меньшинство в Болгарии.



Националисты заявили, что будут оставаться на границе до назначенных на воскресенье выборов, чтобы предотвратить въезд в страну около 50 тыс. человек.

«Около 10% из 7,2 млн населения Болгарии имеют турецкое происхождение или являются мусульманами. Более 300 тыс. из них живут в Турции, но до сих пор сохраняют болгарский паспорт и имеют право голосовать в Болгарии», — пишет «Европейская правда».