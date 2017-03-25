Президент Литвы уверена в опасности России для Европы

Россия является угрозой для европейских стран, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Этим она аргументировала нахождение сил США на территории Балтии. Грибаускайте также не считает необходимым снимать антироссийские санкции, наложенные Западом за события на Украине.

«Россия представляет собой угрозу не только для Литвы, но и для всего региона и всей Европы. Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде, в российском анклаве у наших границ. Там они развернули ракетные комплексы, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь европейских столиц», — заявила президент в интервью Foreign Policy.



По словам Дали Грибаускайте, американские войска должны присутствовать в Балтийском регионе постоянно. Кроме того, страны региона нуждаются в размещении комплексов противовоздушной обороны (ПРО).

«Самая большая угроза», по мнению литовского лидера, концентрируется в странах Восточной Европы, однако военные США в это время находятся в Германии и в Западной Европе.