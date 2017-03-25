Саргсян угрожает из Карабаха: «Я применю «Искандеры»

"В случае необходимости главнокомандующий ВС Армении, не моргнув глазом, отдаст приказ задействовать комплексы «Искандер». Об этом заявил президент Армении (он же главнокомандующий - ред.) Серж Саргсян, выступая перед военнослужащими и членами их семей в оккупированном Нагорном Карабахе, передает "Новости Армения".

«Сегодня наши парни могут следить за передвижением противника в глубине его территории. Сегодня по всем направлениям территории нашего соседа вплоть до самых важных инфраструктур направлена сверхсовременная мощная ударная сила.

И сегодня в случае необходимости главнокомандующий ВС Армении, не моргнув глазом, отдаст приказ задействовать комплексы «Искандер»» - сказал Саргсян.