 

Саргсян угрожает из Карабаха: «Я применю «Искандеры»

 

"В случае необходимости главнокомандующий ВС Армении, не моргнув глазом, отдаст приказ задействовать комплексы «Искандер». Об этом заявил президент Армении (он же главнокомандующий - ред.) Серж Саргсян, выступая перед военнослужащими и членами их семей в оккупированном  Нагорном Карабахе, передает "Новости Армения".

«Сегодня наши парни могут следить за передвижением противника в глубине его территории. Сегодня по всем направлениям территории нашего соседа вплоть до самых важных инфраструктур направлена сверхсовременная мощная ударная сила.

И сегодня в случае необходимости главнокомандующий ВС Армении, не моргнув глазом, отдаст приказ задействовать комплексы «Искандер»» - сказал Саргсян.

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