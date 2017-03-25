 

Moody’s: Валютные риски в Азербайджане сохраняются

Автор: Отдел информации 

Валютным рискам в наибольшей степени подвержены банки Украины, Азербайджана, Таджикистана и Беларуси. Об этом говорится в отчете, подготовленном международным рейтинговым агентством Moody’s по поводу валютных рисков и уровня долларизации среди стран СНГ.

Данный вывод сделан с учетом возможной волатильности национальных валют указанных стран, а также с учетом высокого уровня долларизации и разрывов между валютными активами и пассивами в их банковских системах. Рейтинговое агентство считает, что самый низкий валютный риск среди стран СНГ зафиксирован в Узбекистане.

"С 2014 года украинская национальная валюта подешевела на 70%. Мы считаем, что валютные риски сильно повлияли на банки Азербайджана, Беларуси и Таджикистана. Наоборот, в Узбекистане, несмотря на давление со стороны валюты, банки получили доход. Потому что в рамках управляемой курсовой политики национальная валюта девальвировалась поэтапно", — говорится в отчете.

Эксперты Moody’s считают, что судьба азербайджанского маната зависит от цен на нефть: "Российский рубль и казахстанский тенге смогли выйти из положения. Но азербайджанский манат все еще зависит от цен на нефть. Манат еще больше слабеет на фоне высокого спроса на иностранную валюту и низкого доверия к стабильности экономики страны. Учитывая, что эти три нефтедобывающие страны перешли на режим плавающего валютного курса, можно сказать, что их валютные перспективы во многом будут зависеть от стабильных цен на нефть. В то же время, ситуация в Азербайджане зависит от эффективности государственной политики, осуществляемой для обеспечения экономической стабильности".

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Moody’s: Валютные риски в Азербайджане сохраняются
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