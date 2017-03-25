США ввели новые санкции против России

США ввели санкции в отношении восьми российских организаций, инкриминировав им передачу ключевых технологий и продажу оружия Тегерану, Дамаску и Пхеньяну. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации США.

В черный список попали «Рособоронэкспорт», «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», научно-производственное объединение «Базальт», научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, не уточняется.