Cемейство Кардашьян находится под круглосуточной охраной

Ким Кардашьян и члены ее семьи начали круглосуточно пользоваться услугами телохранителей после ряда происшедших с ними инцидентов. Об этом пишет People со ссылкой на источник.

Сообщается, что в семействе Кардашьян были внесены «некоторые кардинальные изменения» после того, как ее ограбили в Париже.

«Вопросы безопасности и конфиденциальности изменились не только для нее, но и для всей семьи. Они находятся под охраной большую часть времени, когда выходят», — сказал источник, близкий к семье.

Сообщается также, что у Кардашьян новая команда охраны, которая «намного больше» прежней и находится с ними «24 часа в сутки».