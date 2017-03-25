 

В Баку отметили "Час Земли"

 

25 марта в рамках международной кампании «Час Земли 2017» (Earth Hour 2017) в Баку состоялось массовое мероприятие, посвященное борьбе с климатическими изменениями. Мероприятие прошло при совместной организационной поддержке официального координатора по Азербайджану международной кампании «Час Земли» Общественного объединения IDEA и азербайджанского представительства Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF Azerbaijan)

Участники акции, собравшись перед Центром Гейдара Алиева, являющемся одним из уникальных жемчужин мировой архитектуры, наблюдали за процессом отключения на один час света на фасадах крупнейших зданий в центральной части города. Участники приняли участие в символической акции обратного отсчета «60+» и велошествии.

В рамках кампании «Час Земли», проходящей под девизом «Освети климатическое движение» (Shine a light on climate action), выступили известные танцевальные группы, состоялись развлекательные мастер-классы по зумба, зажигательная музыка во время мероприятия и другие сюрпризы вызвали интерес у молодежи.

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