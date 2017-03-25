 

Новый дипломатический скандал между Турцией и Швейцарией

 

Заместитель посла Швейцарии в Анкаре был вызван в турецкий МИД в связи с митингом террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) в швейцарской столице Берне. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации агентства, на акции ПКК звучали призывы к расправе над президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"В связи с отсутствием в Анкаре посла Швейцарии Вальтера Хаффнера его заместитель был вызван в МИД, где ему был заявлен протест из-за акции РПК в Берне", — сообщает агентство со ссылкой на дипломатический источник.

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