 

Полиция задержала более 120 протестующих в Риме

 

Полиция задержала для установления личности 122 участников одной из акций протеста, проходивших в субботу в итальянской столице, сообщает телеканал Rainews24.

Лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС. Декларация стала главным итогом саммита в Риме, посвященного 60-летию Римских договоров (1957), которые заложили основы Евросоюза.

В день саммита в центре итальянской столицы проходят шесть крупных манифестаций — как противников, так и сторонников Евросоюза. В них, как ожидается, примут участие до 25 тысяч человек.

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