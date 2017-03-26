Турция может официально отказаться от вступления в Евросоюз

Турция может провести референдум о переговорах по вступлению страны в Евросоюз после конституционного референдума, который планируется провести 16 апреля, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Анадолу.

Переговоры Турции о вступлении в Европейский союз ведутся с 2005 года.

Напряженность в нынешних отношениях Турции и ЕС связана с запретом выступлений турецких политиков в ряде европейских стран.

Власти Нидерландов отказались выдавать разрешение на приземление в Роттердаме самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, а затем не дали провести там же агитационный митинг министру по делам семьи и социальной политике Фатме Сайян Бетюль Кайя. Машина министра была остановлена полицией и под конвоем препровождена до границы с Германией.