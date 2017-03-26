США расследуют гибель мирных людей в Мосуле

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения при бомбардировке 17 марта в районе западного Мосула, говорится в распространенном в субботу сообщении ее пресс-службы.

"Коалиция серьезно воспринимает все сообщения о жертвах среди мирного населения. Начато официальное расследование по фактам, связанным с этой бомбардировкой, и оценка подлинности сообщений о жертвах среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба напрямую не подтвердила сообщение о гибели мирных граждан в западном Мосуле 17 марта. В релизе пресс-службы коалиции отмечается, что "идет проверка сообщений" по данному поводу.