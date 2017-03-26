Кандидат в президенты Франции воюет с McDonald’s

Кандидат от крайне левых на пост президента Франции Жан-Люк Меланшон и представители левого профсоюза CGT забаррикадировали в Париже ресторан McDonald’s «в знак протеста против хищности и алчности» транснациональных корпораций, передает RFI.

Группа манифестантов во главе с Жан-Люком Меланшоном появилась в Макдональдсе неподалеку у Восточного вокзала французской столицы около полудня. Там их встретили представители профсоюза CGT, которые скандировали: «Если тебе не нравится уход от налогов, хлопай в ладоши». Меланшон заявил, что пришел поддержать «классовую борьбу».