 

Суд заочно приговорил президента Хади к смерти

 

Суд в столице Йемена Сане — на территории, контролируемой движением хоуситов, в субботу, 25 марта, заочно приговорил изгнанного президента страны Абд Раббо Мансура Хади к смертной казни за государственную измену. Об этом сообщает Reuters.

Аналогичный приговор вынесен в отношении еще шести высших должностных лиц правительства Хади, в том числе посла в США Ахмеда Авада бин Мубарака и бывшего министра иностранных дел Рияда Ясина.

Беглый президент был признан виновным в «подстрекательстве и пособничестве государству-агрессору Саудовской Аравии и его союзникам».

В гражданской войне, которая идет в Йемене, на одной стороне сражаются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

 

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