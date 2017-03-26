 

Трамп признался в любви к грекам

 

Со слов "Я люблю греков" начал свое выступление президент США Дональд Трамп на мероприятии, организованном Белым домом в честь национального праздника Греции – Дня независимости и греко-американской общины, сообщают греческие СМИ, которые опубликовали видеозапись выступления Трампа.

"Я люблю греков, о, как я люблю греков. Не забывайте, что я из Нью-Йорка. Там всюду увидишь греков. Они везде!" — сказал Трамп.

Трамп высоко оценил вклад руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса, грека по происхождению, заявив, что это "один из главных греков" в стране. Президент отметил и вклад других сотрудников, которые имеют греческое происхождение.

"В День независимости Греции празднуется возрождение свободы греческих граждан", — сказал Трамп.

Он отметил, что День независимости Греции отмечают в Белом доме уже 30 лет, а начало традиции положил Рональд Рейган. В ходе празднования в Белом доме прозвучала греческая музыка и были исполнены традиционные танцы.

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