Порой незначительные искажения заявлений официальных лиц, допущенные журналистами, приводят к серьезным казусам, которые, в свою очередь, заставляют нас глубоко задуматься. Это видно на примере опубликованного в СМИ заявления председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдына Алиева по поводу обеспечения поступлений в госбюджет.

Чтобы читатель сам смог оценить всю степень искаженности этого заявления, приведем его без изменений: «…несмотря на снижение объемов импорта, благодаря девальвации национальной валюты (в феврале и декабре 2015 года), в 2016 году ГТК на 26,6% перевыполнил прогноз поступлений в государственный бюджет, обеспечив поступления в 2,29 млрд. манатов против прогноза в 1,81 млрд. манатов».

Ясно, что председатель госкомитета, как и любой азербайджанец, не может радоваться девальвации нацвалюты, «благодаря» чему ГТК перевыполнил прогноз поступлений в госбюджет. Скорее всего, журналист допустил оплошность при переводе, а перевыполнение прогноза госкомитетом произошло не «благодаря», а из-за девальвации маната. Ошибка вроде незначительная, но в корне меняет смысл выражения, и может навести тень на компетентность главы госкомитета. Это еще раз показывает, насколько серьезно журналистам надо подходить к своей работе, особенно при освещении выступлений официальных лиц.

В то же время именно этот казус привлек внимание к полному содержанию сказанного Айдыном Алиевым. А они, честно говоря, вызывают некоторую тревогу. Именно Госкомтаможни контролирует весь внешнеторговый оборот страны и ведет статистику экспортно-импортных операций, наглядно показывающую приток и отток из страны валюты, недостаток которой сегодня мы остро испытываем. Но в этом вопросе как раз главный таможенник страны не очень-то оптимистичен.

По его словам, сокращение торговых операций Азербайджана с соседними странами является естественным. Это связано с глобальным финансово-экономическим кризисом и резким падением цен на нефть и нефтепродукты, что привело к серьезным изменениям в экономиках стран мира, в том числе к тенденции снижения макроэкономических показателей. Все это в принципе известные факты, но может Алиев видит какой-то пробел в этом кризисе, во всяком случае для Азербайджана.

Но, к сожалению, в речи его нет даже намека на это. Более того, по его мнению, если глобальный финансово-экономический кризис продолжится, можно ожидать определенную тенденцию снижения экономических отношений с внешнеэкономическими партнерами. Поэтому он считает, что страна должна сохранять приоритетность развития нового предпринимательства, играющего важную роль в развитии национальной экономики, что позволит производить больше основных потребительских товаров за счет местной продукции, которая заменит импортируемую.

Импортозамещение, конечно, дело нужное, но вот об экспорте Алиев почему-то ничего не сказал. Да, сегодня в стране производится достаточно товаров, которые могут удовлетворить потребности населения в сферах продовольствия, строительства и обрабатывающей промышленности. Это позволяет сэкономить немалый объем валюты. Но бесконечно снижать импорт тоже нельзя, а для дальнейшего роста мощи государства и благосостояния населения нам нужно наращивать и экспорт. А вот в этой сфере не все обстоит благополучно.

Правда, по данным Госкомтаможни, за два месяца текущего года товарооборот Азербайджана вырос на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,6 млрд. долларов. Но надо учесть, что за весь 2016 год внешнеторговый оборот страны составил почти 17,7 млрд. долларов, что на 19,46% меньше показателя 2015 года. То есть роста практически нет. В то же время 89,06% общего экспорта страны за два месяца с начала текущего года сформировано за счет совокупного нефтегазового экспорта (нефть, газ и нефтепродукты). И что особенно тревожит, хотя сам нефтегазовый экспорт и снизился (и в количественном, и финансовом отношении), доля его возросла за счет ненефтяного сектора, который только-только стал открывать путь за рубеж.

И что совсем не вписывается ни в какие ворота, Азербайджан за два месяца этого года увеличил импорт алкогольных и безалкогольных напитков в два раза - на сумму почти 5,7 млн. долларов. Правда, за этот же период возрос и экспорт алкогольных и безалкогольных напитков. Но страна, которая производит в достаточном объеме все виды напитков, экспортировала их вдвое меньше, чем импортировала.

Что думает по этому поводу ГТК, мы сказать не можем, но знаем, наши гурманы пьют заморские вина, виски, коньяки, пиво и минеральные воды, но вот производители этих же товаров в стране никак не научатся их экспортировать. То же можно сказать и о производителях помидоров, яблок и других товаров. И пора, думается, соответствующим госструктурам, всерьез задуматься о том, как можно помочь производителям с экспортом. А заодно и усилить в стране пропаганду местных товаров, а то ведь большая часть рекламного рынка давно завоевана их зарубежными аналогами…