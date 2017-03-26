Приезд сборной Германии в Баку для участия в отборочном матче чемпионата мира-2018 вызвал настоящий ажиотаж. У отеля Hilton, в котором поселилась немецкая сборная, постоянно «дежурят» фанаты, причем не только немецкие и азербайджанские.

В сети распространилось видео, на котором иранский поклонник сборной Германии со слезами на глазах рассказывает о своих эмоциях, которые он испытал при виде своего кумира – одного из ведущих футболистов сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера.

«Я помахал Томасу Мюллеру рукой, а он в ответ помахал мне, - говорит расчувствовавшийся гость из Ирана. – Это было очень эмоционально для меня. Я не могу выразить это словами». Болельщики сборной Германии стоят у входа в отель в надежде получить автограф немецких звезд, сфотографироваться с ними или просто увидеть их вживую. Еще один иранский болельщик хвастался в своем инстаграме тем, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, выйдя из автобуса, пожал ему руку, а Мирослав Клозе прошел прямо перед ним. «Какой счастье видеть чемпионов мира!», - написал он.