 

Украина назвала условие участия России в "Евровидении"

 

Украинские власти заявили о готовности принять представителя от России на конкурсе "Евровидение-2017" в том случае, если Самойлову заменит другой конкурсант, у которого нет проблем с украинским законодательством. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, пресс-служба которого опубликовала его слова, сказанные в эфире "Украинского радио".

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы "Евровидения". В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, которые не имеют проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — заявил Кириленко.

При этом вице-премьер отметил, что Киев надеется, что Москва примет такое условие. Саму ситуацию вокруг конкурса Кириленко охарактеризовал как провокацию со стороны России.

"Мы видим, что провокация с "Евровидением" со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине", — заявил украинский политик.

Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" с песней "Flame Is Burning", но ей запретили въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму.

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