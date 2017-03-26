 

В Афганистане уничтожен лидер "Аль-Каиды"

 

Боевик "Аль-Каиды", ответственный за смерть двух военнослужащих США, уничтожен в Афганистане в результате удара ВВС США, передает Kuzpress со ссылкой на заявление главы Пентагона Джеймса Маттиса.

По данным военного ведомства, удар нанесли ВВС в афганской провинции Пактия 19 марта. В результате атаки ликвидирован Кари Ясин, "известный лидер террористов Аль-Каиды", имевший связи с "Техрик-и-Талибан" ("Пакистанский Талибан").

"Смерть Кари Ясина — свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и намеренно выбирают в качестве жертв невинных людей, не уйдут от правосудия", — отметил в пресс-релизе глава Минобороны США Джеймс Маттис.

Кари Ясин, по данным Пентагона, также причастен к подрыву отеля в Исламабаде в 2008 году. Тогда в результате взрыва погибли десятки человек.

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